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Hindistan’da 3 bin Hindu Müslüman oluyor

İhlas Haber Ajansı

HİNDİSTAN’ın Tamil Nadu eyaletinde toplumsal alt kast olarak sınıflandırılan 3 bin Hindu, üst kasttan Hinduların zulmünden kurutulmak için müslüman olacağını duyurdu.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde Nadur kasabasında yaşayan bir grup Hindu, alt sınıftan olmaları gerekçesiyle yıllardır üst kast tarafından zulüm ve eziyete maruz kalıyor. Durumla ilgili son gelişme ise 2 Aralık’ta meydana gelen bir kazanın ardından yaşandı.

3 bin Hindu müslüman olacaklarını duyurdu
Hindistan basınında yer alan bilgiye göre Nadur kasabasında iki kastın birbiriyle iletişime geçmemesi için mahalle arasında bir duvar inşa edildi. 2 Aralık tarihinde bu duvar, bölgede yağan şiddetli yağmur nedeniyle çöktü. Meydana gelen kazada alt kasttan 18 kişi hayatını kaybetti. Alt kast tarafından duvarı yaptıran Shiva Subramanium hakkında dava açıldı. Subramanium, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Açılan davada iddialar arasına duvar sahibinin duvara herhangi bir kolon yaptırmadığı da eklenirken duvarı yaptıran Shiva Subramanium serbest bırakıldı.

Öte yandan, ölen Hinduların alt kasttan olması sebebiyle polisin harekete geçmediği iddia edildi. Bu ayrımcılık nedeniyle Nadur kasabasında yaşayan alt kasttan 3 bin Hindu müslüman olacaklarını duyurdu. Duyuruya göre, öncelikle 5 Ocak tarihinde kazada can veren 18 kişinin ailesiyle birlikte 200 Hindu ve daha sonra toplam 3 bin Hindu müslüman olacağını belirtti.

''Özgür yaşam sürmemize izin verilmiyor''
Konu ile ilgili alt kast topluluğu Genel Sekreteri Ilavane, “’Trajik olaydan sorumlu kişi 20 gün içinde kefaletle serbest bırakıldı. Ancak Genel Başkanımız Nagai Tiruvalluan demokratik bir şekilde adalet ararken gözaltına alındı. Zulüm öyle bir noktaya geldi ki, kuyudan su içmemize izin verilmiyor. Tapınağa gitmemize izin verilmiyor. Sokakta dövülüyoruz ama yine hakkımızda onlar dava açıyorlar. Sokakta cep telefonuyla konuşmamız engelleniyor. Özgür yaşam sürmemize izin verilmiyor. Onlar bize karşı her türlü insanlık dışı davranışı sergiliyor. Bu nedenle biz bu alt ve üst sınıf ayrımından kurtulmak için Müslüman olmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

Bu olay Hindistan’ın sınıfsal çatışmalarını bir kez daha dünya gündemine taşıdı.

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