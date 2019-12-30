MHP'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! Türkiye'nin ihtiyacı yok

Yeni partilerle ilgili tartışmalar sürerken MHP'den yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, ''Türkiye’nin aslında yeni partiye ihtiyacı yok." açıklamasında bulundu.

Partisinin il başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye’nin erken seçime ihtiyacı olmadığını belirtirken; yeni partilere ilişkin sorulan bir soruya da, “Yeni partilerin durumunu soruyorsunuz, ‘Geleceği nasıl?’ diye Geçmişlerini gördük, yani geleceklerine ne diyelim. Türkiye’nin aslında yeni partiye ihtiyacı yok." dedi.

Türkiye'nin aslında yeni partiye ihtiyacı yok

Bir gazetecinin, yeni kurulan partilerin geleceklerinin nasıl olacağını sorması üzerine Kalaycı, “Yeni partilerin durumunu soruyorsunuz, ‘Geleceği nasıl?’ diye Geçmişlerini gördük, yani geleceklerine ne diyelim. Türkiye’nin aslında yeni partiye ihtiyacı yok. Bir dünya parti var zaten şu an da yasal olarak faaliyet gösteren. Ama şu üzücü tabii, hani bir vefa duygusu gösterilmiyor. AK Parti’den ayrılış gerekçelerini vatandaşımız tam bilmiyor. Sahada konuşuyoruz insanımızla, vatandaşımız bilmiyor. Getirdikleri eleştirilere bakarsanız klişe, ezber şablonlar ifade ediliyor.

Babacan’ın açıklamalarına baktım çok şaşırdım

Aynı CHP’nin ifade ettiği, HDP’nin ifade ettiği söylemler içindeler. Daha önceki gün Babacan’ın açıklamalarına baktım, çok şaşırdım. Yani Selahattin Demirtaş’ı savunuyor, kayyum atamalarını eleştiriyor, hakikaten gezi olaylarını savunuyor ki gezi olaylarının olduğu dönemlerde kendisi başbakan yardımcısıydı, ekonomiden sorumlu bakandı, bu olayların gerisinde dış güçlerin olduğunu söyleyip, onlara ağır eleştiriler yükleyen kendisi. Yani bunları eleştirirken biraz tutarlı olmak lazım, geçmişte kendinin olduğu dönemle bu dönemi, hele ki yaşadığımız bu beka düzeyindeki olayları da göz ardı ederek bir değerlendirme yapmak doğru olmaz” şeklinde konuştu.