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Nagehan Alçı'ya ROK davası! Boşnaklar için skandal ifadeler kullanmıştı

Canlı yayında Boşnaklar için sarfettiği skandal ifadeler için yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın davasına bakan hakim, 'beni hedef gösterdi' deyip Kütahyalı'nın eşi Nagehan Alçı'ya dava açtı.

Boşnaklar için söylediği sözler nedeniyle yargılanan Kütahyalı, 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dava sürecinde kendisinin AK Partili bir gazeteci, mahkeme hakiminin ise CHP’li olduğunu iddia eden Kütahyalı, hakim Dursun Ali Gümüş hakkında reddi hakim talebinde bulunmuştu. Bu iddia karşısında açıklama yapan mahkeme hakimi Dursun Ali Gümüş ise hiçbir siyasi partinin adayı olmadığını belirtmişti.

'Hedef gösterdi' davası

Davada karar çıktıktan sonra ‘yargı bağımsızlığı’ konulu televizyon programında konuşan Kütahyalı’nın eşi Nagehan Alçı, “Ben kendi eşimden biliyorum. CHP Akçakoca belediye başkan adayı olmuş bir hakim dosyaya neredeyse bakmadan küt diye aleyhe karar veriyor" ifadesini kullandı.

Alçı’nın bu konuşmasında kendisine ithamlarda bulunarak iftira attığını belirten hakim Dursun Ali Gümüş, Alçı hakkında ‘kişilik haklarının zedelendiği’ gerekçesiyle 20 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Avukatı Gülnihal Demiral tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, ‘müvekkilimi gerek yakın çevresi gerekse televizyon izleyicileri karşısında taraflı, siyasilerden emir ve talimat alan ve adil olmayan biri olarak hedef göstermiştir’ denildi.

"Şaibe uyandırmaktır"

Dilekçede, halen hakim olarak görev yapan müvekkilinin herhangi bir partiden ne adaylığı ne de bir başvurusunun bulunmadığı belirtilerek, şunları kaydetti: Bu atılan iftira ve suçlamalar; müvekkilimin devam eden meslek hayatı açısından, CHP’nin siyasi çizgisinde görüşü olsun olmasın tüm kesimlerden insanların düşüncelerinde bir şaibe uyandırmaktadır. Hatta bu düşünce, davalının zaten belirli olan siyasi görüşüne sahip ve bu görüşü paylaşan belirli bir kitlede daha da etkili olacağı açıktır.

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