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MHK Başkanı Zekeriya Alp sessizliğini bozuyor

MHK Başkanı Zekeriya Alp 3 Ocak Cuma günü 10.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıda hakemlerin tartışmaları kararları ve 'VAR' sisteminin hakkaniyetli işlememesi nedeniyle MHK Başkanı Zekeriya Alp sessizliğini bozma kararı verdi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, 3 Ocak 2020 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

İlk yarıyı değerlendirecek
Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda MHK Başkanı Zekeriya Alp, ilk yarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan da bir sunum gerçekleştirecek.

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