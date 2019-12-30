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Erdoğan'dan yerli otomobile ilişkin sevindiren açıklama: Siparişleri almaya başladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülleri ödül töreninde yaptığı açıklamada, 'yerli otomobille ilgili siparişler almaya başladık' dedi.

Ankara'da TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülleri ödül töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Ülkemizin bilimsel araştırmalar bakımından öncüleri olan TÜBİTAK ve TÜBA'nın 2019 ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarını tebrik ediyorum. Türkiye bu tür başarılarla 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bu gayretler yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarına temel oluşturacaktır. 

Bugün burada bilim insanlarımıza tevdi edeceğimiz ödüller bu yöndeki gayretlerin takdiridir. Geçen yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin adına oluşturduğumuz ödül vasıtasıyla bu değerli hocamızı bir kez daha yad etme olanağı bulduk. Bu sene 57 bilim insanımız ödüle layık görüldü. TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini ABD ve Kanada'dan iki bilim insanı kazandı. Bu sene merhum Fuat Sezgin hocamız adına 5 ödül sahibini bulacak. Ödül alan tüm akademisyenlerimizin çok çarpıcı çalışmaları olduğunu görüyoruz. 

2 tarihi an

Geçtiğimiz Cuma günü Gebze'de 2 tarihi anı yaşadık: Bilişim Vadisi'nin açılışını gerçekleştirdik. Marmaray bağlantısını yaparak Bilişim Vadisi'nin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Yerli otomobilimizin tanıtımını da burada yaptık. İnşallah aynı azim ve kararlılıkla belirlenen tarihte üretme de geçilecektir 2022'nin sorunda seri üretim.

Bursa'daki fabrika Gebze'de TSK'ya ait arazide TOBB'a tahsis ettik. Fabrikamızı yapacağız ve uluslararası sulara açılmış olacağız. Limanı da orada yapabilme imkanımız var.

Siparişleri almaya başladık

Yerli otomobille ilgili siparişleri almaya başladık. Devrin arabasının önünü kimse kesemeyecek.

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