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Fehmi Koru'dan medya dünyasını sarsacak iddia! Star ve Güneş kapanacak

Medya dünyasında büyük bir hareketlilik var. Günlerdir Star gazetesinin kapatılacağı iddiası konuşuluyordu. Fehmi Koru sadece Star'ın değil Güneş gazetesinin de kapanacağını ve Kanal 24'ün de küçülmeye gideceğini duyurdu.

Son dönemde ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşayan TürkMedya’da iki gazetenin kapısına kilit vurulduğu iddia edildi.  Geçtiğimiz günlerde Star Gazetesi çalışanlarına zor durumunda kalmamaları için kendilerine iş bakması söylendiği iddia edilmişti. Bugün ise gazetelerin yönetiminin çalışanlara Star ve Güneş'in kapandığını resmen tebliğ ettiği konuşuluyor.

Fehmi Koru da bugünkü köşe yazısı ile Star gazetesi ve Güneş gazetesinin kapanacağını duyurdu. Koru, ayrıca Kanal 24'ün de küçülmeye gideceğini belirtti.

Çarpıtma varsa, ne kadar?

Fehmi Koru yazısında "Güneş, Akşam ve Star gazetelerinin satış rakamlarını paylaşarak şu ifadelere yer verdi: Herhangi bir gazeteyi 100 binin üzerinde satışa ulaştırmak da orada tutabilmek de bir marifettir ve eğer bir gazete gerçekten 100 binin üzerinde satışa sahipse onu kapatmak pek akıllı işi değildir. Kafamın karışması bu yüzden…Çarpıtma varsa, ne kadar? Bir misli mi, on misli mi, yoksa yüz misli mi?

İşte Fehmi Koru'nun yazısından bir bölüm:

2020 yılına gazeteciler biraz daha farklı bir ortamda giriyor.

Bazı medya grupları işten çıkarmayı erkene aldı; Hürriyet, yeni yayın yönetmenini ilan etmeden hemen önce, aralarında hizmet süresi bayağı fazla olanların da bulunduğu, çok sayıda çalışanına kapıyı gösterdi.

Daha da üzücü olanı, yılın son haftasına girildiği günlerde bir medya grubunun bünyesinde yer alan iki gazeteyi kapatma, bir televizyon kanalını da küçültme kararı aldığının duyulması…

Star gazetesi kapatılacak, Güneş gazetesi Akşam’ın eki haline getirilecek, Kanal 24’te de küçülmeye gidilecekmiş…

Üzülmemin sebebi, Star gazetesinde Mustafa Karaalioğlu’nun yayın yönetmeni olduğu dönemde yazılarımın yayınlanması, 24 kanalının kuruluşunda yayın yönetmeni olan Mustafa Hoş’un yönlendirmesiyle ‘Acaba’ adını taşıyan haftalık bir haber-programı yapmış olmam değil sadece.

Kimbilir kaç gazeteci daha binleri bulan işsiz gazeteciler arasına katılacak, ona üzülüyorum.

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