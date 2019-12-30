Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi

Trabzonspor'da tüm alacakları ödenen teknik direktör Ünal Karaman ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı.

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi resmen sona erdi. Tüm alacakları ödenen teknik direktör Ünal Karaman ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı.

Trabzonspor, 2.2 milyon TL'yi Ünal Karaman'ın hesabına yatırdı. Taraflar tesislerde karşılıklı anlaştı ve tecrübeli teknik adam istifasını verdi.

İlk yarıyı üçüncü sırada tamamladı

Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın başında çıktığı 71 maçta 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, Süper Lig'de topladığı 32 puanla ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı.

Ünal Karaman ne demişti?

Ünal Karaman, İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyeti sonrası görevi bırakacağına yönelik iddialarla ilgili soru üzerine ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Basın toplantısı yaparsak onunla ilgili paylaşım yaparız. Kamuoyu nezdinde birçok söylem, dedikodu farklı şekilde algılanabiliyor. Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler.

'Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'

Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Oyuncularla vedalaşırken bile aynı şeyleri söyleriz. Çünkü onlar da profesyonel, biz de profesyoneliz. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Biz de çok kullanılır, 'gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'. Bunlar her dönemde olabilir. Sonuçta yola gidiliyor, seyahat yapılıyor, izin isteniliyor. Bunlar sporun içerisinde olabilecek şeyler. Böyle bir yaklaşım, tavır, düşünce olursa benden net şekilde duyarsınız. Bu da bizlere işveren insanlarla beraber bir araya gelip konuşulacak konulardır."