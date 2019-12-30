İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ünal Karaman'a: O kelimelerin altında kalırsın

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ünal Karaman'ın "Ezmeye çalışanların boğazına takılırım" sözleriyle ilgili olarak ''Bu konuşmaları çok çirkindir. Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır.'' dedi.

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Öte yandan Karaman’ın ileriye dönük tüm maaşının ödendiği de ifade edilirken eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan farklı bir yorum geldi.

''Tarihinde hiç görmediği kadar destek görmüş bir takım''

Bir dönem Trabzonspor'dan başkanlık yapan Hacıosmanoğlu, Ünal Karaman'ın Kayserispor maçından sonra "Ezmeye çalışanların boğazına takılırım" sözlerine cevap verirken şu ifadeleri kullandı;

''Trabzonspor'da dün gece yaşanılan karışıklıklar elbette bizi de rahatsız ediyor. Ünal Hoca iyi bir insan, biz de çalıştık kendisiyle ama şu anki tabloya baktığınız zaman da çok kaliteli bir kadrosu var. Başkanından yönetimine bu takıma maddi manevi destek bir olan bir sürü insan var. Tarihinde hiç görmediği kadar destek görmüş bir takım. En büyük şansımız da rakiplerimiz olan 3 takımın da hem geçen sene hem de bu sen en kötü sezonlarını yaşıyor olmaları. Geçen sene de yaşadığımız tek üzüntü vardı. Kazanacağımız bütün maçları açık ara şampiyon olacağımız sezonda kazanamadık. Neyse tecrübe kazanacağız dedik hoca yetiştireceğiz dedik ama bu sezona başladık yine rakiplerimiz kötü durumda.

''16 maçın 13'ünde öne geçip de kazanamayan bir Trabzonspor gerçeği var ortada''

Kayseri bizim kardeş takımımız 6 tane atmak yakışmadı bize. Ama 16 maçın 13'ünde öne geçip de kazanamayan bir Trabzonspor gerçeği var ortada. Kamuoyunda tepki gösterirken bunların da dikkate alınması lazım. Ünal bizim evladımız diyoruz. Bu camia da şampiyonluk bekliyor bu yatırımlar onun için yapılıyor. Hocanın sahada takımı okuma ve yönlendirmedeki eksiğini kapatmak için de bugün vakıf olduğum konu da beni çok üzdü.

''Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır''

Trabzonspor'u bu kadar özümsemiş bir hocanın Trabzonspor'un başkanlık makamıyla ilgili konuşurken çok dikkat etmesi lazım. Kullandığı cümleler Ünal hocaya da yakışmadı. Onları düzeltme gereği de hisseder. Arkasında hangi güçler olursa olsun Trabzonspor başkanlık makamına 'Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım, kılçık olurum' şeklinde konuşması çok çirkindir. Bu kelimeleri konuşan o kelimelerin altında kalır.

''Verilen bu emekler boşa gitmesin diye şimdi gün birlik zamanıdır''

Onun için camiaya seslenmek istiyorum. Ahmet başkana ve ona bugüne kadar sınırsız maddi manevi destek veren insanlara karşı bu işin Trabzonspor'a karışması için organize unsuru yapanların düşüncesi doğrultusunda değil de Trabzonspor'un önümüzde yaşayacağı ikinci bir devre var. O devrede nasıl birlik beraberlik içerisinde bu takımı şampiyonluğa nasıl taşırız. Verilen bu emekler boşa gitmesin diye şimdi gün birlik zamanıdır. Hocayla yollar ayrılmıştır. Bundan sonra Trabzonspor'u nasıl şampiyon yaparız. Bunun desteğini verelim. Sezon sonu da sevinen biz olalım.''

Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol bize yakışmıyor

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenmişti. Ancak oyundan memnun olmayan Ahmet Ağaoğlu, mücadele sonrasında, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ünal Karaman ne demişti?

Ünal Karaman, İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyeti sonrası görevi bırakacağına yönelik iddialarla ilgili soru üzerine ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Basın toplantısı yaparsak onunla ilgili paylaşım yaparız. Kamuoyu nezdinde birçok söylem, dedikodu farklı şekilde algılanabiliyor. Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler.

'Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'

Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Oyuncularla vedalaşırken bile aynı şeyleri söyleriz. Çünkü onlar da profesyonel, biz de profesyoneliz. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Biz de çok kullanılır, 'gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'. Bunlar her dönemde olabilir. Sonuçta yola gidiliyor, seyahat yapılıyor, izin isteniliyor. Bunlar sporun içerisinde olabilecek şeyler. Böyle bir yaklaşım, tavır, düşünce olursa benden net şekilde duyarsınız. Bu da bizlere işveren insanlarla beraber bir araya gelip konuşulacak konulardır.

"Ezmeye çalışanların boğazına takılırım"

Her biri sıkıntılı bu ortam içerisinde 'hocam nasıl kurtarırız? Sen de bu camianın çocuğusun. Gel bizimle beraber elini değil kafanı, gövdeni koy' dedikleri bir ortamda geldik biz. Eğer biz başarı yaşadıkta bir noktaya çıkarmışsak, eğer kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışıyorlarsa o ezmeye çalışanların boğazına takılırım"