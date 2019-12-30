HABER /  GÜNCEL
ADV Son sezon indirimi

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan iki terörist Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberine göre MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda, aranan iki terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Kandil’de yakalanan bölücü terör örgütü mensubu 2 kadın Van’a getirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak/Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin kod adlı G.M. ve Beritan Avesta kod adlı L.A. isimli BTÖ mensupları yakalanarak ülkemize getirilmiştir” denildi.

Van’a getirilen 2 kadın BTÖ mensubunun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Arap gazetecilerden Türkiye'nin yerli otomobiline övgü Türkiye ile ittifak yapalım
Erdoğan'dan yerli otomobile ilişkin sevindiren açıklama: Siparişleri almaya başladık
Mahkemeden FETÖ'den tutuklu Faruk Güllü hakkında flaş karar!
MHP'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! Türkiye'nin ihtiyacı yok
Galatasaray'da 5 isim gidiyor 8 yıldız geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Atiye dizisi Netflix nasıl izlenir kaç bölüm yayınlandı?
Hem karada hem de havada gidebilen motosikletten yeni görüntüler
Beylikdüzü'nde çatı okulun bahçesine uçtu
Noterler yarın kaça kadar açık öğleden sonra tatil mi?
Fehmi Koru'dan medya dünyasını sarsacak iddia! Star ve Güneş kapanacak
Atiye dizisi oyuncuları kimler Atiye oyuncu kadrosu olay
Yorumlar