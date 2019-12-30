Libya tezkeresi ile ilgili son dakika gelişmesi! Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunuldu

Muhalefet turu yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresi ile ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Gündemi hareketlendiren tezkere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye sunuldu.

Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunu görüşmek üzere CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Ülkemizin çıkarları bakımından niye ihtiyaç duyduğumuzu anlattık" diye konuştu.

CHP'den olumsuz yanıt

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Suriye'deki durumun Libya'da olmasını istemiyoruz" diyerek, tezkereye olumsuz baktıklarını dile getirdi.

Akşener ile bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile bir araya geldi.