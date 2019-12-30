Dolar zirveye çakıldı kaldı! Yılbaşı öncesi dolarda son durum
Dolar, Merkez Bankası'nın 12 puana ulaşan faiz indirimleri sonrası baskı altında kalarak yükselişe geçmişti. Yılbaşı tatili nedeniyle azalan hacimlerle birlikte dolar/TL, 5.95 seviyesinde işlem görüyor.
Yılbaşı tatilinden dolayı ABD ve Avrupa başta olmak üzere pek çok borsa açık değil. Diğer taraftan, yeni yıl öncesi yeni pozisyon açma isteğinin de azalmasıyla işlem hacimleri oldukça gerilemiş durumda.
Dolarda son durum
Takip edilen konular
Piyasalarda takip edilen konular arasında ABD ile ilişkiler, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, AB ile ilişkiler ve sert faiz indirimleri ardından TL’nin gerileyen reel faizi yer alıyor. Son dönemde bu endişelere Libya da eklendi.
Altında son durum
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