Star ve Güneş gazetesi kapanıyor mu kulis bilgisi farklı çıktı

TürkMedya’nın sahibi olduğu Star ve Güneş gazetesinin kapatılacağı konuşulmuştu. Gerçek farklı çıktı. Gazeteciler sitesinin aldığı kulis bilgisine göre Star ve Güneş gazeteleri kapanmayacak. İki gazete de artık yayın hayatlarına internet üzerinden devam edecek.

Son dönemde ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç yaşayan TürkMedya’da iki gazetenin kapısına kilit vurulduğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Star Gazetesi çalışanlarına zor durumunda kalmamaları için kendilerine iş bakması söylendiği iddia edilmişti. Bugün ise gazetelerin yönetiminin çalışanlara Star ve Güneş'in kapandığını resmen tebliğ ettiği konuşulmuştu. Gazeteciler.com'un kulis haberine göre söz konusu Star ve Güneş gazetelerinin kapanması söz konusu değil. Alınan karara göre Star ve Güneş, artık yayın hayatına internetten devam edecek.

Star ekibi yola devam

Star gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve yazarların internetten devam edeceği öğrenildi. Yazarların anlık konularla ilgili de görüş ve yorumlar yapacağı belirtildi. Fakat geçiş sürecinde çeşitli ayrılıklar söz konusu olabilir.

Güneş ve görüş eki akşam gazetesine geçiyor!

Akıbeti merak edilen bir diğer gazete olan Güneş gazetesi ise Akşam gazetesinin eki olarak devam edecek. Bunun yanısıra Star'ın Görüşler eki de Akşam gazetesine geçiyor.

Akşam gazetesi güçlenecek

Akşam gazetesi haftasonu 47 sayfa olarak çıkarılacak. Akşam'ın, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ile beraber yayın hayatına daha güçlü şekilde devam ettirilmesi hedefleniyor.