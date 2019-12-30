Torbalı doktor cinayetinde korkunç detaylar çıktı! Katil doktorun evinde eşine...
TORBALI'yı sarsan il sağlık müdürü doktor Fuat Mehmet Park ile bir doktorun eşini öldüren katil Enver Yıldız ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yaralı olarak yakalanan katil, eşini öldürdüğü doktorun yatalak annesini de öldürmeye kalkmış.
İzmir Torbalı’da bir doktor ve bir doktor eşini öldürüp ardından polis memurunu yaralayarak kaçan Enver Yıldız (30), ekipler tarafından 14 saatin sonucunda ağır yaralı olarak yakalandı. 2 kişinin katili olan Enver Yıldız’ın 17 suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Cinayetler gasp gibi görünse de 1 hafta önce yaşanan bir olayın devamı olduğu ve planlı bir cinayet olduğu iddaları var.
İzmir’de dün gece saatlerinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park’ı ve Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal’i öldürüp bir polis memurunu ağır yaralayan zanlı Enver Yıldız (30), Atatürk Mahallesinde saklandığı bir yakının evinde bulundu.
Polis bölgeyi boşaltıp Enver Yıldız'a teslim ol çağrısı yaptı. Katil teslim olmayı reddedip silahla karşılık verince özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Çatışmada yaralı olarak ele geçirilen Enver Yıldız, özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından katil zanlısı, ambulansla mahkum koğuşunun bulunduğu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Gasp mı planlı cinayet mi? : Türkiye'yi sarsan olay bir gasp cinayeti gibi görünse de işin farklı bir yönü daha var. Katil zanlısı 1 hafta önce Doktor Harun Gülcemal'ın çalıştığı polikliniğe gitmiş. Rahatsızlığı farklı bir branşla ilgili olduğu için doktor o birime yönlendirmiş. Katil zanlısı olay çıkarıp doktora saldırmış. Öldürülen Torbalı İl Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park, bunun üzerine beyaz kod vermiş. Katilin önce Park'ı sonra da daha önce tartakladığı doktorun eşini öldürmesi cinayetin planlı bir intikam girişimi olduğunu gösteriyor.