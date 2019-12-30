Torbalı doktor cinayetinde korkunç detaylar çıktı! Katil doktorun evinde eşine...

Gasp mı planlı cinayet mi? : Türkiye'yi sarsan olay bir gasp cinayeti gibi görünse de işin farklı bir yönü daha var. Katil zanlısı 1 hafta önce Doktor Harun Gülcemal'ın çalıştığı polikliniğe gitmiş. Rahatsızlığı farklı bir branşla ilgili olduğu için doktor o birime yönlendirmiş. Katil zanlısı olay çıkarıp doktora saldırmış. Öldürülen Torbalı İl Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park, bunun üzerine beyaz kod vermiş. Katilin önce Park'ı sonra da daha önce tartakladığı doktorun eşini öldürmesi cinayetin planlı bir intikam girişimi olduğunu gösteriyor.