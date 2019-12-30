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Metrobüs hattında çalışacak yeni aracın testine başlandı

Metrobüs hattında çalışan araçların yeni modelinin testleri başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, belediyenin metrobüs hattında çalışan otobüsleri yenilemek için başlattığı çalışma devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda çift körüklü bir otobüs test edilmişti, hali hazırda filoda bulunan Capacity araçlarının yeni modelinin testine de başlandı.

İETT Genel Müdürlüğü filoyu yenilemek için çalışmalarını sürdürürken, son olarak metrobüs filosunda bulunan 250 adet Capacity aracının yeni modelinin testleri sürüyor.

Kapıları dışa doğru açılan yeni modelin yakıt tüketimi ve yol tutuş özellikleri inceleniyor.

Metrobüs hattında çalışan 600 aracın her birinin kat ettiği kilometre ise bir milyon 700 binler seviyesinde.

Eskiyen metrobüs filosunu yenilemek için gereken bütçe İBB Meclisi tarafından onaylanmıştı.

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