Yerli otomobil tüm havalimanlarında Follow Me aracı olarak kullanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli elektrikli otomobilin tüm havalimanlarında Follow Me aracı olarak kullanacağı açıklandı.
İlk yerli otomobilin Devlet Hava Meydanları İşletmesi’de kullanmasına karar verildi. Bu kapsamda araç, 2022 yılında seri üretime geçmesinin ardından havalimanlarında Follow Me aracı olarak kullanılacak.
"#KarbonsuzHavalimanı Projesi"
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, kararı Twitter'dan yaptığı açıklamayla şöyle duyurdu:
Havalimanlarımızda “#KarbonsuzHavalimanı Projesi” kapsamında 2022 yılından itibaren follow me aracı olarak #TürkiyeninOtomobili #Togg ile gelecek nesillere nefes olmak için sabırsızlanıyoruz!#DHMİ Çalışıyor, Türkiye Uçuyor! pic.twitter.com/euV5xoAJUV— Hüseyin Keskin (@dhmihkeskin) December 30, 2019
Follow Me aracı nedir?
Havalimanı apronlarında görev yapan sarı renkteki özel donanımlı follow me araçları pist-apron-taksi sahalarında uçaklara ve araçlara yönlendirme amaçlı hizmet verir. 29 Ekim’de açılan İstanbul Havalimanı'nda BMW İ8 tipi modellerin de aralarında olduğu lüks otomobillerin Follow Me aracı olarak kullanılacağı açıklanmıştı.