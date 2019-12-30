Yerli otomobil tüm havalimanlarında Follow Me aracı olarak kullanacak

İlk yerli otomobilin Devlet Hava Meydanları İşletmesi’de kullanmasına karar verildi. Bu kapsamda araç, 2022 yılında seri üretime geçmesinin ardından havalimanlarında Follow Me aracı olarak kullanılacak.

"#KarbonsuzHavalimanı Projesi"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, kararı Twitter'dan yaptığı açıklamayla şöyle duyurdu:

Havalimanlarımızda “#KarbonsuzHavalimanı Projesi” kapsamında 2022 yılından itibaren follow me aracı olarak #TürkiyeninOtomobili #Togg ile gelecek nesillere nefes olmak için sabırsızlanıyoruz!#DHMİ Çalışıyor, Türkiye Uçuyor! pic.twitter.com/euV5xoAJUV