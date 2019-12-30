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Fatih Tekke tekrar İstanbulspor'da

İstanbulspor, Mart ayında yollarını ayırdğı teknik direktör Fatih Tekke ile yeniden anlaştı.

TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor, Fırat Gül'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevi için eski teknik adamı Fatih Tekke ile el sıkıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fırat Gül ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hizmetlerinden ötürü kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Tekke'nin da kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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