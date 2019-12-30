Emre Çolak yeniden Deportivo La Coruna'da

Son olarak Al Wahda'da forma giyen Emre Çolak, eski takımı Deportivo La Coruna ile anlaşmaya vardı.

Son olarak Al Wahda formasi giyen 28 yaşındaki futbolcu eski takımına geri döndü. Fanatik'in haberine göre Emre'nin İspanya 2. Lig takımlarından Deportivo ile 5 aylık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Yetenekli futbolcu, yarın imza için İspanya'ya gidecek.

Kariyerinde 258 maça çıkan orta saha oyuncusu altyapısında yetiştiği Galatasaray'da 8 yıl forma giymişti.