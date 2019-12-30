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Nevzat Aydın, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesine tepki gösterdi

Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, bordo-mavili takımın Ünal Karaman ile yollarını ayırmasını değerlendirdi. Aydın, "Yine tek yürek olmayı beceremedik" dedi.

Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın da sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

"Çok üzgünüm"
Nevzat Aydın, "Çok üzgünüm. Yine tek yürek olmayı beceremedik." paylaşımında bulundu. Bu paylaşıma Trabzonsporlular da büyük destek verdi.

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