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Şenol Güneş Trabzonspor'a geliyor mu? Candaş Tolga Işık açıkladı

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, Şenol Güneş'e Trabzonspor'dan teklif gelmediğini hatta tecrübeli hocanın bordo-mavili kulübe gitmeyeceğini söyledi.

İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programında Trabzonspor'da yaşanan teknik direktör Ünal Karaman, depremi masaya yatırıldı. 

''Şenol Güneş asla böyle bir işin içinde yok''
Trabzonspor'la adı anılan Şenol Güneş'le konuşan Candaş Tolga Işık, konuya açıklık getirdi. Işık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Şenol Hoca ile konuştum. Yazıyorlar, çiziyorlar ama Şenol Güneş asla böyle bir işin içinde yok. Teknik direktör adayı değil böyle bir teklif yok. Zaten hoca iki takım birden çalıştırmak istemiyor.''

''Olumlu ya da olumsuz faturası çıkacak''
Serdar Ali Çelikler ise yaptığı yorumda şunları ifade etti; ''Siyasetin iki kampı var. A kampı hocayı istemiyor. B kampı ise hocayı istiyor. Böyle söylentiler var. Ahmet Ağaoğlu yaptıysa bunun yansıması olacaktır. Sonuçta karşılığı olur. Olumlu ya da olumsuz faturası çıkacak. Zamanla göreceğiz. 

''Hoca kim olursa olsun her maçı kazanmak zorunda''
Mehmet Ayan da şu açıklamayı yaptı; ''Hoca kim olursa olsun her maçı kazanmak zorunda. Allah sabır versin. Taraftarın hiç mi kabahatı yok.'' 

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