Serdar Ali Çelikler'den bomba Arda Turan yorumu

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönme ihtimaliyle ilgili ''Allah kimseyi bir zamanlar küfür ettiği insanlarla çalışmak zorunda bıraktırmasın. Buna mecbur etmesin. Bir zamanlar 'Ben Allah'ım, paşayım, kralım, tepedeyim' felan deyip kimseyi kırmayın.'' ifadelerini kullandı.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

''Allah kimseyi bir zamanlar küfür ettiği insanlarla çalışmak zorunda bıraktırmasın''

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönem olasılığı üzerine konuşan Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı;

''Futbolcu olarak hiçbir faydası olmayacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'a gitmesi gerek. 1-1,5 sene oynasın camiasına kavuşsun. Allah kimseyi bir zamanlar küfür ettiği insanlarla çalışmak zorunda bıraktırmasın. Buna mecbur etmesin. Bunu yaşayarak öğrendi. Şimdi onlarla çalışacak. Bu Fatih Terim değil. Ama ekibi aynı ekip. Allah kimseyi böyle bir mecburiyete düşürmesin. Bir zamanlar 'Ben Allah'ım, paşayım, kralım, tepedeyim' felan deyip kimseyi kırmayın. Merdiven çıkarken kırmayın. Çünkü inerken onlarla karşılaşacaksınız. Galatasaraylılığına kimse bir şey diyemez.''

''Arda'nın bir kere bile Galatasaray'a saygısızlığını görmedim''

Mehmet Ayan, ise konuyla alakalı şunlar söyledi; ''Arda'nın bir kere bile Galatasaray'a saygısızlığını görmedim. Kendisine saygısızlık etti, Türkiye'ye Fatih Terim'e Bilal abiye saygısızlık etti. Ayrıca bu çocuk bu kulübün kasasına 12 milyon Euro koydu. Paranın para olduğu zaman. Bedava mesafesinde gelsin.

''Şimdi o hataları düzeltme zamanı''

Candaş Tolga Işık da şu ifadeleri kullandı; ''Transferde bilinmeyen tek şey var. O da Başakşehir'in ne yapacağı. Fatih Hoca da istiyor, Arda da istiyor. İnşallah şartları oluştururlar. Türk futboluna ve Galatasaray'a büyük katkıları olmuş. Kariyerinin son dönemlerinde hataları olmuştur. Şimdi o hataları düzeltme zamanı. Faydası olacağını düşünüyorum.''

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