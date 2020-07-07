Candaş Tolga Işık: Ali Koç kendini bitiren duruş sergiledi

Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, Ali Koç'un hafta içerisinde verdiği röportajda negatif görüntü çizdiğini belirtirken ''Bu röportajdaki duruşu maalesef futbol tarihinde kendini bitiren duruş. Çok üst perdeden konuşuyor.'' dedi.

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Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler'in yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi'de futbol gündeminde yer alan konular masaya yatırıldı.

''Fenerbahçe'ye hedef koyduğun zaman dağılıyor''

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlayan Serdar Ali Çelikler, ''Hedef konulduğu zaman Fenerbahçe'de sıkıntı var. Fenerbahçe, öyle arkadan çaktırmadan gelecek. Fenerbahçe, winner kaynaklarını kaybetti. Tekrar kazanacaklar. Dakika 20'de 3-0 yenik olabilirdi Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye hedef koyduğun zaman dağılıyor.'' dedi.

''Şövalyelik yaptı''

Hafta içerisinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yapılan söyleşiyle ilgili konuşan Çelikler, ''Başkan programa 7-8 dakika kala geldi. Biz öncesinde görüşemedik. Bir sürü mesaj geldi. Bazı sorulara cevap verdi bazılarına vermedi. İki kere Aykut Kocaman sorusunu sorduk yanıtlamadı. 'Ne kadar para verdiniz' sorusunu 'pas' geçti. Belkide gerek duymadı. Bir manşet çıkmadı şövalyelik yaptı. Aziz Yıldırım röportajından en az 3 manşet çıkardı. Fikret Orman verse manşet çıkar. Ünal Aysal da verse 5 manşet çıkar. Seçim senesi olduğu için kendisin anlatma ihtiyacı duymuş olabilir. Mesaj vermeleri lazımdı. Aday mısınız sorusuna... Aday olacağının sinyalini aldım.'' ifadelerini kullandı.

''Ali Koç'un karşısına çıkan rezil olur''

Candaş Tolga ise ''Başından beri Ali Koç'un misyonunu, duruşunu, Fenerbahçe'ye yaptıklarını beğenen biriyim ama çok açık bir şekilde itiraf etmek durumundayım son röportajı korkunç iletişim hatası. Verdiği mesaj enerjisi... Derslerine çalışmamışlar. Suçladıkları adam işinden olmuş birisi. Ali Koç'un karşısına başkana adayı olarak kim çıkacak. Çıkan rezil olur. Ali Bey de biliyor çıkamayacağını. Bu röportajdaki duruşu maalesef futbol tarihinde kendini bitiren duruş. Çok üst perdeden konuşuyor. 2020 yılının iletişim dili bu değil. Orada madara etmeye çalışmak, bir şey göstermeye çalışmaya gerek yok. Bu şekil çok yanlış. İlk defa negatif gördüm. Çok üzüldüm.'' ifadelerini kullandı.

Caner ve Gökhan konusu

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün transferi hakkında konuşan Candaş Tolga Işık, ''Geçen haftalarda da söyledim. Caner hiçbir takımla anlaşmadı. Muhtemelen Fenerbahçe ile anlaşacak diye dedim. Halen öyle bir anlaşma yok. İkisi için de durum ortada. Ne Caner için ne Gökhan için bir anlaşma yok. Caner bu şekilde gidecekse böyle olmamalıydı. Gökhan'ın gitme ihtimalinin kalma ihtimalinden daha fazla olduğunu düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

Dorukhan, Fenerbahçe'ye gidecek mi?

Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye gideceği iddialarıyla ilgili görüşlerini belirten Candaş Tolga Işık, ''Dorukhan'ın Fenerbahçe ile görüştüğü yönünde haberler duydum. Ben olsam Dorukhan'ı vermem. Sakat değilken 7 milyon euro yapıyordu. Dorkukhan'ı orada tutacaksın.'' açıklamasını yaptı.

Falcao satılıyor

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Feghouli, Belhanda ve Falcao'nun gözden çıkarıldığını belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''Maddi sıkıntı var deniliyor. Al Wahda kulübünü duydum. David Villa tarafından duydum.''