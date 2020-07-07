BIST 119.339
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 395,97
HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

PFDK'den TFF 1. Lig kulüplerine sosyal mesafe ve maske cezası

Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 1. Lig'den bazı kulüplere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine uymadığı gerekçesiyle para cezası verdi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre; yedek kulübesi ve protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Eskişehirspor, Giresunspor, Bursaspor'a 18'er bin, İstanbulspor ve Akhisarspor'a ise 12'şer bin lira para cezası uygulandı.

Mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Cesar Grup Ümraniyespor, Eskişehirspor, Bursaspor, Giresunspor, İstanbulspor, Akhisarspor, Keçiörengücü ve Ekol Göz Menemenspor'a 12'şer bin lira para cezası verildi.

Bazı kulüp idarecileri ve görevlilerine sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamaları nedeniyle çeşitli miktarlarda para cezaları kesildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (7 Temmuz 2020)
Borsa 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle 119.000 puanı aştı
Sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Brezilya lideri koronavirüse yakalandı
Bolu'da oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Muhammet Taha Tepe transferini KAP'a bildirdi
Fenerbahçe'de Egehan Arna ile yollar ayrıldı
Survivor Yasin Obuz aslen nereli yaşı kaç evli mi?
Berkan Karabulut nereli kaç yaşında Survivor Berkan sevgilisi instagram pozları
Fenerbahçe Beko, Egehan Arna ile yollarını ayırdı
2020-2021 okul tatil günleri MEB ne zaman?
Yorumlar