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Fenerbahçe Beko, Egehan Arna ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, altyapıdan yetişen oyuncuları Egehan Arna ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe Beko, Egehan Arna ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır.

Egehan Arna, formamızı giydiği süreçte takımımıza önemli katkılarda bulunmuş ve aynı zamanda, altyapılarımızda yer alan genç sporcularımız için A Takım formasına giden yolda güzel bir örnek teşkil etmiştir. Egehan Arna’ya, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine başarılar dileriz."

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