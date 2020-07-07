Koronavirüsün genetik şifresine ilişkin açıklama: 28 bin yıllık miras

Alman ve İsveçli bilim insanları yaptığı araştırmada, koronavirüsten ölüm riskini artıran genlerin, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını öne sürdü.

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Alman ve İsveçli bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilen koronavirüs (Covid-19) salgının gen araştırmasında ilginç bir sonuç ortaya çıktı.

Bilim insanları koronavirüsün genetik şifresi hakkında yaptığı araştırma sonucunda salgının, on binlerce yıl önce yaşamış olan Neanderthal olarak adlandırılan insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

Salgın 28 bin yıllık miras

Neanderthaller, Buz Çağı’nda Avrupa'da yaygın olarak yaşamış ve soyu tükenmiş bir insan türü olarak biliniyor. Bilim insanları, koronavirüse karşı olan insan bağışıklığının zayıflığını, insanların günümüzden yaklaşık 28 bin yıl önce yaşamış bu insan türünden miras kaldığını ileri sürdü.

Bilimsel çalışmada tespit edilen söz konusu genin, Avrupa’daki insanların yaklaşık yüzde 8’inde ve Amerika’daki insanların yaklaşık yüzde 4’ünde tespit ettiklerini ifade etti. Diğer yandan koronavirüse karşı ölme riskini arttıran bu gen, Günay Asya’da yaşayan insanlarda ve özellikle Bangladeşliler'de daha yaygın bulunduğu belirtildi.

Gen-koronavirüs ilişkisi

Araştırmada, koronavirüs hastalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, bu genlerin bağışıklık sisteminin virüse karşı verdiği tepkiyi etkileyerek insanların ciddi şekilde hastalanma veya ölme olasılığını artırdığı öne sürüldü. Bilimsel araştırmayı yürüten Profesör Hugo Zeberg ve Dr Svante Pääbo, çalışmalarında üçüncü kromozomda bulunan Neandertal genetik sekansına sahip olmanın 'kişide ciddi SARS-CoV-2 enfeksiyonu yarattığını ve ana genetik risk faktörü' olduğunu söyledi.