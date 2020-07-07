Hatay'da 3 çocuğu için ekmek parası kazandığı iş makinesi ölüme götürdü

HATAY'ın Payas ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; 3 çocuk babası adam, tamir ettiği iş makinesi kovasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, bir demir çelik fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Yunus Demiryürek, sabah saatlerinde iş makinesini tamir ederken, aracın kovasının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan 3 çocuk babası Yunus Demiryürek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.