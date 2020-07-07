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İstanbul'daki sığınmaevinden aldığı eşini Bingöl'e götürüp öldürdü

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Osman T., sokak ortasında tartıştığı eşi Zeynep T.'yi silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Osman T.'nin, bir süre önce İstanbul'a gidip, talebi üzerine sığınmaevine yerleştirilen eşini geri dönmesi için ikna ederek, memlekete getirdiği öğrenildi. 

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Karlıova merkezde yaşayan, 2 çocuk annesi Zeynep T., iddiaya göre, eşi Osman T. ile sorunlar yaşaması üzerine bir süre önce İstanbul'a gitti. Sultanbeyli Polis Karakolu'na başvuran Zeynep T., talebi doğrultusunda sığınmaevine yerleştirildi. Osman T. de bu durumu öğrenince İstanbul'a gidip, eşini ziyaret ederek, Karlıova'ya geri dönmesi için ikna etti.

Bir hafta önce Karlıova'ya döndüler

İlçeye 1 hafta önce gelen çift arasında, dün gece, Turgut Özal Mahallesi’ndeki sanayi sitesi yakınlarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Osman T., eşini silahla vurarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Zeynep T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Katil koca kaçtı ama kurtulamadı

Olay sonrası kaçan Osman T., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Zeynep T.'nin cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Osman T.'nin Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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