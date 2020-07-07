Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

BREZİLYA Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Yeni tip koronavirüs salgınında ABD'nin ardından en çok vakaya sahip ikinci ülke olan Brezilya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basınında göre dünyayı kasıp kavuran salgını her fırsatta küçümseyen Bolsonaro'da yüksek ateş belirtileri bulunuyordu.

Öte yandan ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 65 bin 556'ya vaka sayısı da 1 milyon 626 bin 71'e yükseldi.

Eleştirilerin odağında

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyen tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana maske kullanmadan, birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.

'Küçük bir grip' demişti

Salgının başlarında Kovid-19'u 'küçük bir grip' olarak niteleyen Bolsonaro, virüs karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmişti. Ayrıca salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.