Konya'da koronavirüs patlaması oldu! Vali Vahdettin Özkan sebebini açıkladı

KONYA Valisi Vahdettin Özkan, kentteki korona vakalarının artmasının nedenlerini açıklayıp, yeni önlemleri duyurdu! Askere uğurlama törenlerine ceza geliyor. Düğünlerde gelin ve damat dışında oynamak dans etmek yasak. Bankalara yeni düzenleme geliyor...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka sayısı artan iller arasında Konya da yer alıyor. Konya Valisi Vahdettin Özkan da vaka sayısının artmasının nedenlerini ve alınacak tedbirleri yazılı basın açıklamasıyla duyurdu.

İşyerlerinde korona tedbirlerine uyulmuyor

İş yerlerinde koronavirüs tedbiri kurallarına uyulmadığını belirten Vali Özkan, ''Kontrollü sosyal hayatın gereklerine tam olarak uyulmaması, cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama, gibi etkinliklerin yanı sıra bazı iş yerlerinde çalışma rehberinde belirtilen tedbirlere tam uyulmaması vaka sayılarının artışına neden olmaktadır'' dedi.

Asker uğurlamalarına yasal işlem yapılacak

Vali Özkan, asker uğurlamaları sırasında kural ihlali yapanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

Bankalar'da 65 yaş üstü için öncelik düzenlemesi

Vali Özkan, 65 yaş üstü kişilere kamu kurum ve bankalarda öncelik veya belli saatlerde işlem yapma imkânı tanınması adına gerekli çalışmalarını yapılacağını, toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmaması gerektiğini söyledi.

Gelin ve damat hariç halay çekilmesi ve dans yasak

Nikah ve düğün yapacakları da uyarıda bulunan Özkan, ''Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacaktır. Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda ise tek kullanımlık malzemeler kullanılacaktır. Düğünlerin, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacaktır'' dedi.

Pazar yerleri ve AVM'lere sıkı denetim

Pazar yeri ve alışveriş merkezlerindeki kontrollerin artırılacağını ifade eden Özkan şöyle devam etti: ''Pazar yerlerinde ve AVM’lerde maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine ve AVM’lere aynı anda alınabilecek müşteri sayısı ve ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolleri düzenli olarak yapılacaktır."

Acıya ortak olurken yeni acılara sebep olmayın

"Yine cenaze evine başsağlığı ziyaretine giderek yaşanan acıya ortak olmaya çalışan vatandaşlarımızın yeni acılara meydan vermemek adına kurallara riayet etmesi gerekiyor.''

Özkan, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda yeterli hassasiyetin gösterilmesi durumunda vaka sayılarının yeniden düşüşe geçeceğini umduklarını sözlerine ekledi.