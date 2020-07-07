Sakarya'daki patlamayla ilgili şok iddia! 'Çin Mahallesi' patlayacak dedik dinlemediler
SAKARYA’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada yaralanan Gülizar Erdoğan (48), 'muska' denilen torpil çeşidi konusunda yetkilileri uyardıklarını ancak önlem alınmadığını belirtti. Komşularına olayın öncesi 'Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz, her an ölebiliriz' dediğini belirten kadın korkunç cümleler sarf etti...
Hendek ilçesinde cuma günü havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada ayağından ve başından yaralanan Gülizar Erdoğan, facia anında yaşananları anlattı. Patlama sırasında mutfak bölümünde çalıştığını belirten Erdoğan, patlamadan önce yetkilileri uyardıklarını ama sorunun çözümü için net bir şey yapılmadığını söyledi.
Gülizar Erdoğan Yaşanan patlamanın ‘muska’ diye tabir edilen bir torpil çeşidinden kaynaklandığını ve bu ürünün ambalajlandıktan 2 gün sonra kendi kendini ısıttığını ifade etti.
Güliz Erdoğan, olay anını işte şöyle anlattı:
Olay anında ben mutfaktaydım orada görevliydim o gün. Öğle yemeği çıkaracaktık tam su koymak için kovayı elime aldım, o anda bir titreşim hissettim. Hava titreşti ve patlamayla beraber bütün camlar ve pencereler üzerimize geldi. Zaten elimdeki kova göğsüme vurdu, fırladı gitti. İlk etapta ben yarayı kafamdan aldım, ayağımda hiçbir şey hissetmiyordum.
"Ayağıma parmak kalınlığında cam girmiş"
Ayağımda bir şey yok diye düşünüyordum ben. Meğerse ayağıma parmak kalınlığında bir cam girmiş, kemiğe kadar saplanmış, çatlak olmuşmuş ama ben hiç bilmiyordum o anda. Yere düştüğümü hatırlıyorum, elektrikçi Recep Bey yere yatın diye bağırıyordu. Zaten yerdeydik kalkmanın imkanı yoktu o anda”