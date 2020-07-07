Sakarya'daki patlamayla ilgili şok iddia! 'Çin Mahallesi' patlayacak dedik dinlemediler

"Ayağıma parmak kalınlığında cam girmiş"

Ayağımda bir şey yok diye düşünüyordum ben. Meğerse ayağıma parmak kalınlığında bir cam girmiş, kemiğe kadar saplanmış, çatlak olmuşmuş ama ben hiç bilmiyordum o anda. Yere düştüğümü hatırlıyorum, elektrikçi Recep Bey yere yatın diye bağırıyordu. Zaten yerdeydik kalkmanın imkanı yoktu o anda”