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Bursa'da intihar notu bırakıp kaybolan kızdan haber geldi

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da 'Kendimi öldüreceğim' diye intihar notu bırakan Zeynep A., (14) polis ekiplerinin aramasıyla gece saatlerinde bir parkta bulundu. Kızını teslim alan anne, derin bir nefes aldı.

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İnegöl ilçesinin Hamidiye Mahallesi, Sipahi Sokak'ta yaşayan Ayfer A. (48), dün sabah saatlerinde evden çıktı. Döndüğünde kızının intihar mektubunu bulan Ayfer A., karakola gidip durumu bildirdi.

"Daha 14 yaşında, onu kandırmışlardır"

Anne Ayfer A., “Sabah erken saatlerde diğer küçük kızımı hastaneye götürdüm. Eve geldiğimde kızım yoktu. Not bırakıp gitmiş. ‘Ben kendimi öldüreceğim, anne seni üzdüm özür dilerim, hakkını helal et’ yazılı not bırakmış. Hayatından endişe ediyorum. Kızım kendisi evden çıkıp gitmez. Kim buna neden olduysa cezasını çekmesini istiyorum. O benim gözümün nuru. Yetim büyüttüm ben onu. Daha 14 yaşında, onu kandırmışlardır. Kim kandırmış bulunsun ve cezalandırılsın. Eşyalarını almış gitmiş. İntihar edecek insan bunları götürmez” dedi.

Parkta bulundu, aileye teslim edildi..

Çalışma başlatan polis ekipleri, Zeynep A.’yı gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir parkta bularak ailesine teslim etti.

Ayfer A., "Kızıma kavuştuğum için mutluyum. Polisler bulup getirdi, onlara da teşekkür ediyorum" dedi.  Zeynep A. ise, "Çok bunalmıştım. Ben de arkadaşıma gittim. Gezdik sonra parkta oturduk. Polisler gelip aldılar ve aileme teslim ettiler" diye konuştu.

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