Aydın Doğan Sesa Ambalaj’ı satın alıyor KAP'a bildirdi

Doğan Holding, 57,8 milyon euro (448 milyon TL) bedelle İzmir merkezli Sesa Ambalaj'ın yüzde 70'lik hissesini satın alma kararını KAP'a bildirdi.

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Doğan Holding’e bağlı Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş., İzmir’de esnek ambalaj üretimi ve satışı ile iştigal eden Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin yüzde 70’lik hissesini satın alma kararı aldı.

Doğan Holding’den KAP’a yaptığı açıklamada, satın alma fiyatının 57 milyon 803 bin 431 Euro (448 milyon TL) olduğu belirtildi.

Banka işine de girdi

2018 yılında medya sektöründen çıkan Doğan Holding, D Yatırım Bankası A.Ş. adıyla bir banka kurmak için Mart 2020’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan onay almıştı.

Doğan Holding’da onursal başkanlık koltuğunda Aydın Doğan oturuyor.