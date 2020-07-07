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Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü 15 yaralı

Demirören Haber Ajansı

Çin’de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına içine düştü. Yerel medya, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

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Kaza, Çin’in Guizhou eyalatindeki Anshun kentinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otobüs, otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü. Yerel medya, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

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