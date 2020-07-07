Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadale kapsamında vatandaşa mesaj niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "Salgınla mücadelede, dün 1086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.