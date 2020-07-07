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Damien Comolli'den Michael Frey'e kanca

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli, Michael Frey'i Toulouse'a transfer etmek istiyor.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'de sürpriz gelişme. Sarı lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin, oyuncuyu kendi takımına götüreceği iddia edildi.

Listenin 1 numaralı ismi Michael Frey
Fransız medyasında yer alan habere göre Comolli, Toulouse'a bir forvet arıyor ve kendi listesini belirledi bile. Bu bağlamda listenin 1 numaralı ismi Michael Frey oldu.

Teklif yapılacak
Damien Comolli, 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'ye Frey için teklifini iletecek. Michael Frey bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 5 gol 5 asist üretti.

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