Geçen yıl 17 bin kız çocuğu evlendi! 9 bin çocuk doğum yaptı 142'si 15 yaşından küçük

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle doğum ve evlilik istatistikleri açıkladı. Buna göre geçen sene 16-17 yaş grubunda olan 17 bin 47 kız çocuğu evlendirilirken, 15-17 yaş arasında doğum yapan çocukların sayısı 9 bin 714 oldu.

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TÜİK'in 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle açıkladığı doğum ve evlilik istatistikleri çocuk yaşta evliliklerin ciddiyetini koruduğunu gösterdi.TÜİK verilerine göre geçen sene 16-17 yaş grubunda olan 17 bin 47 kız çocuğu evlendirildi. 15-17 yaş grubundan 9 bin 714 kız çocuğu doğum yaptı.

Çocuk evliliğinde Gaziantep ilk sırada

Gaziantep bin 245 kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilk sırada yer alan il oldu. Antep’i, İstanbul ve Urfa izledi. Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane ise kız çocuklarının en az evlendirildiği iller oldu.

15 yaşın altında 142 kız çocuğu doğum yaptı

Öte yandan geçen sene 15 yaşın altında 142 kız çocuğu doğum yaptı; 15-17 yaş arasında doğum yapan çocukların sayısı ise 9 bin 714.

Bebek ölüm sayısı düştü

Bebek ölüm sayısı 2018’de 11 bin 598 iken geçen yıl 10 bin 770 oldu. Doğumlarını 2001’de gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26.7 iken, 2019 yılında 28.9 oldu.