Van İpekyolu'nda personelde koronavirüs çıkınca banka şubesi kapatıldı
VAN’ın İpekyolu ilçesinde bir banka görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine şube geçici olarak kapatıldı.Abone ol
İpekyolu ilçesindeki özel bir bankaya ait merkez şubesinde çalışan bir personelde korona virüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı.
Test sonucu pozitif çıkan personel tedaviye alınırken, bankada çalışan diğer çalışanlar ise tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alındı. Banka şubesi geçici olarak kapatılırken, camlarına diğer şubelerden işlem yapabileceğine dair uyarı yazısı asıldı.
Banka önüne işlem yapmak için gelen vatandaşlar ise mesai saatleri içerisinde kepenklerin kapalı olduğunu görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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