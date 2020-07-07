'Manda yoğurdu yesin iyi olur' tavsiyesi hayatını değiştirdi

Manda işine annesinin hastalığından dolayı başladılar

Ahmet Doğru (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde daha önce inek ve koyun beslediklerini, manda işine ise annesinin hastalığından dolayı başladıklarını söyledi. Doğru, annesinin KOAH, şeker ve tansiyon hastası olduğunu belirterek, "Bize annemin hastalıkları için 'manda yoğurdu yesin iyi olur.' dediler. Bunun üzerine manda aldık. Ondan sonra sayıları arttı, şu anda 125 mandamız var. Süt, yoğurt, kaymak siparişlerini yetiştiremiyoruz." dedi.