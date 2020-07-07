'Manda yoğurdu yesin iyi olur' tavsiyesi hayatını değiştirdi
YOZGATLI üretici, kronik rahatsızlıkları bulunan ve manda sütü ile yoğurdu tüketmesi önerilen annesi için aldığı 2 mandanın süt, yoğurt, kaymak ve tereyağına ilgi artınca 3 yılda hayvan sayısını 125'e çıkardı.
Sarıkaya ilçesi Kürkçü köyünde koyun ve inek besleyen Ahmet Doğru, 78 yaşındaki KOAH hastası annesine manda sütü ve yoğurdu önerilince 2 manda satın aldı. Doğru, mandanın sütüne, yoğurduna ve kaymağına komşularından da talep gelince hayvan sayısını artırmaya başladı.
3 yılda 125 mandaya sahip olan ve çiftlik kuran Doğru, mandanın süt ve ürünlerini Yozgat merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Kayseri, İstanbul, Ankara, Konya, Kırşehir ve Antalya'ya gönderiyor. Süt ve tereyağını dondurarak gönderen Doğru, yoğurt ve kaymak almak isteyenlere de çiftliğinde satış yapıyor.
Manda işine annesinin hastalığından dolayı başladılar
Ahmet Doğru (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde daha önce inek ve koyun beslediklerini, manda işine ise annesinin hastalığından dolayı başladıklarını söyledi. Doğru, annesinin KOAH, şeker ve tansiyon hastası olduğunu belirterek, "Bize annemin hastalıkları için 'manda yoğurdu yesin iyi olur.' dediler. Bunun üzerine manda aldık. Ondan sonra sayıları arttı, şu anda 125 mandamız var. Süt, yoğurt, kaymak siparişlerini yetiştiremiyoruz." dedi.
"Yem desteği alıyoruz"
Devletin manda yetiştiriciliğini desteklediğine dikkati çeken Doğru, "Yem desteği alıyoruz, yavru desteği alıyoruz. Önceden koyun vardı, inek vardı, şu anda tamamen mandaya döndük, getirisi çok iyi Allah'a şükür." diye konuştu.