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Bursa'daki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, illegal dershane açıp, örgüt üyelerini yeniden bir araya getirmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda,  gözaltına alınan 17 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi kişilerin bir araya gelerek, örgütü ayağa kaldırmaya çalıştığını belirledi.

Yaklaşık 6 aylık takibin ardından illegal dershane açan, örgüte üye oldukları gerekçesiyle görevden ihraç edilen öğretmenleri de burada toplayan şüpheliler tespit edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden bir yapılanma içine giren ve irtibatı kopan örgüt üyelerini tekrar bir araya getiren 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Bursa merkezli İzmir, Konya, Giresun ve Manisa’da 33 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, daha önce örgüte ait özel okul ve dershanelerde çalışan 16 öğretmen ile meslekten ihraç edilen 1 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 1’i, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği, açtıkları dershane ile ilgili ise herhangi bir bilgi vermedikleri belirtildi.

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