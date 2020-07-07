Süleyman Soylu: FETÖ kötü kokan rutubet gibi bir yapı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz gecesinde verilen mücadeleyi anımsatırken ''FETÖ bir rutubet gibiydi. Binanın temeline sızan, onu çürüten, kötü kokan rutubet gibi bir yapı" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı; 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu milletin ortaya koyduğu kıyam hali sadece o geceye ait değildir. Yılların birikiminin bir ürünüdür. Başlangıcı çok öncedir ve o gece de bitmiş değildir. o kıyam hali ülkemiz için milletimiz için hala devam etmektedir.

''Kamuda hala FETÖcüler var kısmını anlamayalım'

Bu mücadeleden 'kamuda hala FETÖcüler var' kısmını sadece anlamayalım. Asıl mücadelemiz, o ihanet çetesinin içimize zerk ettiği fitneyi, bozmaya çalıştığı kurumsal ahlakı, iş ahlakı, bu milletin birbirine oluşturduğu güven tahribatını düzeltmektir"

''FETÖ bir rutubet gibiydi''

FETÖ terör örgütü bir meczubun aklının çok ötesinde küresel bir akılla kurgulanmış o yapı, kuklalarına önce akıllarını, muhakemelerini ve devlet anlayışlarını sıfırlattı. FETÖ bir rutubet gibiydi. Binanın temeline sızan, onu çürüten, kötü kokan rutubet gibi bir yapı"