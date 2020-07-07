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Borsada kredili işlemlerin maliyeti arttı! Kritik değerlendirmeler

Bloomberght'den Sefer Yüksel, kaleme aldığı yazısında "Takasbank, aracı kurumların kendisi üzerinden kullandığı kredi için gecelik faiz oranını yüzde 8.25'ten 12'ye çıkardı. Bazı aracı kurumların borsaya yeni gelen yatırımcıları son dönemde kredili işlemlere yönlendirmesi üzerine Takasbank'ın bu adımı attığı belirtiliyor." ifadelerine yer verdi.

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Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 1.5 milyonu aşarken, Takasbank'tan kredili işlemlere yönelik faiz hamlesi geldi. Kurumun, talep eden Borsa İstanbul Pay Piyasası üyelerine kullandırılan kredi faiz oranını yüzde 8.25'ten yüzde 12'ye çıkardığı öğrenildi.

"Risk oluşmaya başladı"

Öte yandan Merkezi Karşı Taraf faizinin ise yüzde 11'den yüzde 16'ya çıktığını kaydedildi. Faiz oranında yapılan yaklaşık 4 puanlık artış sektörde dikkat çekerken, Bloomberg HT'ye konuşan üst düzey sektör temsilcileri, Takasbank'ın borsaya gelen yeni yatırımcıları koruma amacıyla bu adımı attığını yorumunda bulundular.

Borsaya son dönemde çoğu genç 350 bin yeni yatırımcının geldiğini belirten sektör oyuncuları, bazı kurumların bu yatırımcı kitlesinin önemli bir bölümünü kredili işlemlere yönlendirdiğini ve burada risk oluşmaya başladığını belirtiyor.

Takasbank faizleri neden artırdı?

Öte yandan Takasbank'tan kredi alan bu kurumaların, müşterilerine krediyi 4-5 puanlık marj ile kullandırdıklarını belirten sektör yetkilileri, Takasbank'ın bu nedenle de faizleri artırdığını ifade ediyor.

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