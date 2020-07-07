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TELE1'de yangın paniği! Yayın yapılamıyor

Geçtiğimiz günlerde RTÜK tarafından 5 günlük ekran karartma cezası alan TELE1'de çıkan yangın nedeniyle yayına bir süre ara verildi. Haberi kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ verdi.

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TELE1'de çıkan yangın nedeni ile yayınlara ara verildi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sistem odamızdan çıkan küçük bir yangın ve bunun yol açtığı arıza nedeniyle TELE 1 yayınını sürdüremiyoruz. Sorunu çok kısa sürede gidereceğiz. Başka bir nedeni yok, dostlarımız endişelenmesin. Değerli İzleyicilerimize saygıyla duyuruyorum." dedi.

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