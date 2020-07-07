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Fatih Terim bavulu verip yolluyor! 3 ismin biletini kesti

Galatasaray'da bu sezon şampiyonluk umudu tükenirken Devler Ligi de hayal oluyor... Bütçe sıkıntısı çeken yönetim; Falcao, Belhanda ve Feghouli ile yolları ayırarak net 12 milyon Euro tasarruf etmeyi planlıyor.

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70 milyon Euro'luk takım bütçesinin pandemi sonrası 50 milyon Euro'lara çekilmesinin planlandığı Galatasaray’da, Şampiyonlar Ligi şansının da kaybolmasıyla beraber bütçe daha da inecek.

Aslan'da bütçe sıkıntı çıkarıyor

Gelecek sezonun bütçesinin 35-40 milyon Euro civarlarına inmesi zorunlu hale gelecek. Bu durumda yüksek maliyetli yıldızlarla yollar ayrılacak.

1 numara Radamel Falcao

Büyük umutlarla transfer edilen ve bonuslarla beraber 3 yıllık maliyeti 21 milyon euroyu bulan Kolombiyalı forvetten kendisine takım bulması istenecek. Sakatlıkları nedeniyle bu sezon 16 maçı kaçıran Falcao gönderilerek iki yıllık maaş yükünden kurtulmak istenecek.

Belhanda ve Feghouli'nin Galatasaray yolu bitiyor

Öte yandan son iki şampiyonluğun mimarları da topun ağzında... Galatasaray, transfer döneminde satış listesine Feghouli ve Belhanda’yı koyarak hem transfer için kaynak yaratacak hem de maaş yükünden kurtulacak.

Falcao, Belhanda ve Feghouli paketinden sadece maaş anlamında bonuslar hariç net 12 milyon Euro tasarrufu olacak.

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