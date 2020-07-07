Aman dikkat! Kıyma ve kırmızı ette bin bir türlü hile var işte o hileler
Dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığı, kırmızı ette ise tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiği belirtildi... Detaylar şu şekilde:
Gıda sahtekarlarının en fazla hile karıştırdığı ürünlerden biri yıllardır kırmızı et ve kıymalar... Kasap sektöründe bulunan vatandaşlar, tüketiciyi dikkatli olunması gerektiği konusunda uyararak güvendikleri mahalle kasaplarından alışveriş yapılması gerektiğini söyledi. Peki sofralarımıza kadar ulaşan sağlığımızı tehdit eden ürünler nasıl belli olur? Kıyma ve kırmızı ete ne gibi oyunlar yapılıyor, haberimizde...
"İçerisine kanatlı hayvan eti karıştırılabiliyordu"
Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Yasamız gereği, kıyma, sucuk, salam ve sosis üretildiğinde önceden dana etinin içerisine yüzdelerini belirtmek kaydıyla kanatlı hayvan eti karıştırılabiliyordu. Fakat son çıkan yasayla birlikte dana sucuğu yapıyorsanız içinde sadece dana eti olmak zorundadır. Maliyeti düşürmek isteyenler içine at eti, sakatat, kanatlı hayvan eti koyabiliyorlar. Bunlar tamamen taklit tağşiş olarak geçiyor. Bunları önlemenin yolu cezaların kat kat artırılması. Tarım ve Orman Müdürü çalışma yürüttüklerini söyledi." dedi.
Uğur Toprak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu hilelere bakarak değil ancak analiz yaparak anlayabiliriz. Genellikle gözle anlaşılmaz. Bilinen, güvenilen firmalardan alışveriş yapmak gerekiyor. Etiket okumak da önemli. Bu taklit ürünleri yapanların çoğu merdiven altı işletmelerdir. Etiket üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu işletme kayıt ve onay numarasının olması gerekiyor. Numara yoksa Alo 174'ü arayıp, mutlaka bir ihbarda bulunmak gerekiyor."
"At ve eşek gibi havyanların ürünleri koyuluyorsa.."
"Taklit ve tağşiş ürünlerin içine koyulan ürün önemli. Dana eti içerisine tavuk veya hindi koyulabiliyor. Ürünlerde bir bozukluk yoksa sağlığa zarar vermez. Fakat kullanılan hayvanların eti uygun koşullarda saklanmamışsa gıda güvenliğini sıkıntıya sokar. At ve eşek gibi hayvanların ürünleri kıymaların içine koyuluyorsa mikrobiyolojik ve ekonomik açıdan sıkıntı yaratır"