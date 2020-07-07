Bergüzar Korel instagrama bikinili pozunu koydu fena ayar verdi

Oğlu Han'ı mart ayında kucağına alan ve annelik heyecanını ikinci kez paylaşan Bergüzel Korel bugün instagram hesabından son halini paylaştı ve altına 'İşte selülitli ve şişman Bergüzar Korel notunu yazdı. Kısa sürede birçok beğeni ve yorum alan bu doğal pozlara birçok takipçisinden destek yağdı.

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Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel şu sıralar 2. kez anne olmanın mutluğunu yaşıyor. Mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel aylar sonra tatile çıktı en doğal hallerini takipçileri ile paylaştı.

Kendi tatil pozlarını magazincilere bırakmadan kendi instagram hesabından yayınlayan Bergüzar Korel haberini de '4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı." notuyla paylaştı.

Instagram hesabından bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan Korel, fotoğraflarını haberleştirdi.

Ünlü oyuncu yayınladığı karelerine şu mesajı düştü:

Bergüzar Korel, bikinili yakalandı. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kilolu haliyle dikkat çekti. 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.

Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı. Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.

Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel'i görenler, 'Eski halinden eser yok' demekten kendilerini alamadı.

Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel'in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz. Sizleri yormak istemedim, iyi yazlar olsun...

Peki geçtiğimiz günlerde eşi Halit Ergenç'in fotoğrafını paylaşan Cardi B'ye fen ayar veren Bergüzar Korel kimdir, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı birlikte bakalım...

Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır.

Çocukluğunu Ulus’ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji’nde yaptı.

Kolej’den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.

Bergüzar Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süreNicole Kidman ve Tom Hanks'in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht'in workshop çalışmalarına katıldı.

Bergüzar Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süreNicole Kidman ve Tom Hanks'in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht'in workshop çalışmalarına katıldı.

İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar’da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

2010-2011 senelerinde Bergüzar Korel, başrolünü Bülent İnal ile paylaştığı atv’de yayınlanan Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almıştır. Aynı sene Muhteşem Yüzyıl dizisine konuk oyuncu olarak katılmış, Monica Teresse karakterini canlandırmıştır. 2012’de başlayan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol oynamış ve dizide Hakime Hanım Feride Şadoğlu karakterini canlandırmıştır.

Oyuncu 2016 yılının Ekim ayında eşi Halit Ergenç ile Kanal D kanalında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile kamera karşısına geçmiştir.