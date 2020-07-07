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Arnavutköy'de merak "sosyal mesafeyi" yok etti

Arnavutköy'de oyun oynayan çocukların bir inşaat içinde çocuk cesedi gördüklerini söylemesi üzerine polis alarma geçti. Meraklı mahalleli sokağa dökülünce sosyal mesafe yok oldu, çok sayıda maskesiz kişi yan yana gelerek olan biteni izledi.

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Arnavutköy'de mahallede bulunan bir inşaat alanında oyun oynayan çocukların, bir kız çocuğuna ait ceset gördüklerini söylemeleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Vatandaşlar inşaatın çevresinde toplanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, inşaat içinde arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.


SOSYAL MESAFE YOK OLDU

Öte yandan meraklı kalabalık sokağa inince sosyal mesafe kalmadı. Polisin inşaat içinde arama yaptığı sırada dışarıda toplanan maskesiz çok sayıda kişi çalışmaları film gibi izledi.

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