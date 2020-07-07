Ahmet Hakan'dan olay Aylin Cesur yazısı!

Önce şehit cenazesinde giydiği bayaz mantosuyla ardından Selda Gölü çalışmalarına yönelik sözleri ile dikkat çekti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İyi Parti vekilinin sözleri için 'yakışıksız' yorumunda bulundu ve merak ettiği soruları sıraladı.

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İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Salda Gölü'ndeki çalışmalarla ilgili “Attıkları temelleri çekeriz, Salda’nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz” demişti. Cesur'un tepki çeken sözleri Ahmet Hakan'ın da dikkatinden kaçmamış. Cesur'un Demirel'in doktoru iken tanıdığımızı ve kendisinin kibar, sevecen, aklı başında, gözlerinin içi gülen, iyilik dolu, üslubu düzgün biri izlenimi verdiğini söyleyen Hakan, " Aylin Cesur’la ilgili edindiğimiz izlenimler yanlış mıydı? Yoksa siyaset dediğimiz alan, insanları bu hale mi getiriyor?" diye sordu. İşte Ahmet Hakan'ın 'Uygun yerlerine kum monte edecekmiş' başlıklı yazısından ilgili bölüm:

İYİ Partili Aylin Cesur’u Demirel’in doktoruyken tanımıştık.

Kibar, sevecen, aklı başında, gözlerinin içi gülen, iyilik dolu, üslubu düzgün biri izlenimi veriyordu.

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Politikaya atıldı.

Hem bu özellikleri, hem de Demirel’in hatırı için İYİ Parti’den aday oldu ve Isparta milletvekili seçildi.

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Önce bir şehit cenazesinde giydiği beyaza çalan mantosuyla ve kalabalığı yararak en öne geçme çabasıyla dikkat çekti.

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Şimdi de kamu önünde yaptığı bir konuşmada...

“Salda Gölü’nün kumlarını onların uygun yerlerine monte ederiz” türü çok yakışıksız bir cümleyle...

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Şimdi ben en çok şunu merak ediyorum:

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- Aylin Cesur’la ilgili edindiğimiz izlenimler yanlış mıydı?

- Yoksa siyaset dediğimiz alan, insanları bu hale mi getiriyor?

Acaba hangisi?

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