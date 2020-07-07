Robert Prosinecki: Galibiyetin tadını çıkarmamız gerekiyor

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, karşılaşmayı değerlendirerek son 3 maçtır sürpriz bir şekilde galibiyet aldıklarını belirtti. Prosinecki galibiyetin tadını çıkarttıklarını belirterek düşme hattındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasını hatırlatttı.

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Hırvat teknik adam geldiklerinde takımın dipte olduğuna dikkat çekerek futbolcuların ortaya koyduğu performansı es geçmedi.

Deneyimli teknik direktör "Geldiğimizde gerçekten takım ligin dibindeydi ve herkes Kayserispor'un düşeceğini düşünüyordu. Tabii ki henüz ligde kalmadık ama şu ana kadar futbolcularımız her şeylerini verdiler. Bugün de

Beşiktaş'a karşı insanüstü bir mücadele verdiler, ellerinden gelenin fazlasını verip savaştılar. Tabii artık 3 gün sonra oynayacağımız maça odaklanmalıyız. Ancak böyle galibiyetlerin tadını çıkarmak gerekir. Galibiyetin tadını çıkarıp Çaykur Rizespor maçına odaklanacağız" dedi.

Çaykur Rizespor maçı alt sıraların kaderini belirleyecek

Prosinecki "3 maçtır kazanıyoruz. Kimse bu maçlardan üç galibiyet alacağımızı düşünmezdi. Bu gerçekten büyük bir iş. Durumumuz umut veriyor ama hiçbir şey bitmiş değil. Perşembe günü Rizespor'la benzer bir maç oynayacağız. Ben ligde kalacağımıza yürekten inanıyorum ama şu anda 'ligde kaldık' demek doğru değil" ifadelerini kullandı.