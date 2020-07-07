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Fenerbahçe Beko, Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile anlaştı

Fenerbahçe Beko'da, Sassari'den Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

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Zeljko Obradovic'in ardından Igor Kokoskov'u takımın başına getiren Fenerbahçe Beko'da hareketli saatler yaşanıyor. Yeni bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler bu doğrultuda ilk adımlarını da atmaya başladı.

beIN Ssports'un geçtiği son dakika haberine göre, Fenerbahçe Beko, Sassari'nin 27 yaşındaki Kanadalı forveti Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.

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