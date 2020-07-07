BIST 118.485
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 394,00
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İSTANBUL'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, şebeke adına faaliyet yürüten bazı kişileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, sorguları tamamlanmak üzere emniyete götürülürken, baskın yapılan adreslerdeki bazı malzemelere de el konuldu

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yer İstanbul! Eve çağırdığı temizlikçi kadını çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
BM felaket tellallığı yaptı! Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar artacak
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 tutuklama
Bakan Akar'dan flaş AB açıklaması
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı
Firari FETÖ'cü Enes Kanter yine haddini aştı
ÖNCEKİ HABERLER
Suikast timine Erdoğan’ın yerini söyleyen 3 yaver serbest bırakıldı
Balıkesir'in Marmara Adası'nda ateş yakmak yasaklandı
Bakan Albayrak ihracattaki rekoru bu notla paylaştı: Güneş Doğu'dan yükseliyor
Aydın'da 249 kişiyi dolandıran ''Eskort'' çetesi çökertildi!
ABD'de iki uçak çarpıştı: 8 ölü
A101 kurbanlık koç fiyatı 2020 kaç para nasıl sipariş verilir?
Yorumlar