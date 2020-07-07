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Suruç'ta 7 adet antitank mayını imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde tespit edilen 7 adet antitank mayınının imha edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/el yapımı patlayıcı aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi" denildi.

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